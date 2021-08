Kim Kardashian e Kanye West, Instagram

L'imprenditrice e modella statunitense si è presentata in abito bianco durante il listening party di "Donda", il nuovo album dell'ex Kanye West

Dopo aver annunciato la loro separazione lo scorso febbraio, Kim Kardashian e Kanye West sorprendono il pubblico: durante il terzo listening party dell’album “Donda“, Kim si è presentata in abito da sposa. Una vera sorpresa, che fa sperare i fan e follower della coppia in un ritorno di fiamma.

Durante la presentazione del nuovo album del rapper (che nei giorni scorsi ha annunciato di voler cambiare ufficialmente il suo nome in Ye) al Soldier Field Stadium di Chicago, tra i tanti ospiti a salire sul palco ce n’è stato uno che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Kim Kardashian, un lungo abito bianco con velo

Kim Kardashian si è infatti presentata avvolta da un lungo abito bianco, con tanto di velo che le copriva il volto. La sposa si è poi unita al rapper sulle note di una marcia nuziale suonate da un organo, mentre Kanye la seguiva con lo sguardo sorridente.

Secondo quanto riportato dal magazine TMZ, l’entrata teatrale di Kim in abito da sposa è solo una trovata scenica: in realtà i due non avrebbero alcuna intenzione di tornare insieme anche se “sono per sempre una famiglia”. Eppure moltissimi tra fan e follower non la pensano affatto allo stesso modo…

