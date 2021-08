Gregorio Paltrinieri

Dopo la foto pubblicata dalla spadista siciliana anche il nuotatore di Carpi ha postato alcuni scatti di coppia su Instagram

Passeggiate tra le strade siciliane, gite in barca, bagni nel mare cristallino, ottimo cibo: una vacanza super per Gregorio Paltrinieri che, dopo l’impresa olimpica di Tokyo da cui è tornato con due medaglie al collo, si è goduto il meritato relax in Sicilia. E non lo ha fatto da solo.

A fargli da “guida” la fidanzata Rossella Fiamingo, spadista siciliana e bronzo a squadre ai Giochi in Giappone. La coppia è uscita allo scoperto con uno scatto pubblicato da Rossella poco dopo la fine delle Olimpiadi e adesso anche Paltrinieri “ufficializza” sui social la loro relazione.

Gregorio Paltrinieri, gallery delle vacanze con Rossella Fiamingo

Il nuotatore di Carpi solitamente è abbastanza riservato e pubblica sui social prevalentemente immagini legate alle sue imprese in acqua. Adesso, invece, una gallery di parecchie foto, mostra le sue vacanze e tanti scatti assieme a Rossella Fiamingo. Gregorio e Rossella appaiono felicissimi con quel pizzico di ironia e voglia di scherzare che non manca a nessuno dei due.

A Tokyo Paltrinieri ha compiuto un’impresa incredibile, conquistando prima l’argento in vasca negli 800 stile e poi il bronzo nella 10 km in acque libere. Un risultato storico per il 26enne di Carpi, campione olimpico nei 1500 stile a Rio 2016, alle prese con uno stop a causa della mononucleosi a pochi mesi dal via delle Olimpiadi.

