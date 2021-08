Giorgia Rossi, Instagram

Giorgia Rossi, nuovo "acquisto" dell’emittente sportiva Dazn, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono super sexy mentre è in bikini al sole di Lampedusa

Si potrebbe pensare che Diletta Leotta abbia una concorrente: stiamo parlando di Giorgia Rossi, nuovo “acquisto” dell’emittente sportiva Dazn che il settimanale Oggi ha definito “brava e competente, ma anche bellissima e sexy“.

Dopo 8 anni la giornalista ha lasciato Mediaset per approdare sulla piattaforma streaming che, dalla nuova stagione, trasmetterà per la prima volta integralmente il campionato di Serie A. “Mediaset mi ha dato tanto, forse tutto quello che poteva darmi. È un’azienda a cui sarò sempre grata ma ora comincia una nuova avventura professionale e di vita” ha raccontato a Diva e Donna.

“Ho intuito che a Dazn potesse nascere qualcosa di bello. Mi sento in un momento di grande consapevolezza ed entusiasmo. A Mediaset ero assunta a tempo indeterminato, qui no: è una scommessa, ma sono carica. Ho voglia di novità e di rompere un po’ gli schemi facendo uscire la parte più frizzante di me e sperimentando anche un modo di raccontare il calcio diverso anche se sempre rispettoso della tradizione” ha proseguito.

Giorgia Rossi, nessuna rivalità con Diletta Leotta. Anzi…

Più volte la giornalista ha confermato che non c’è nessuna rivalità con la collega: “Tra noi non c’è rivalità, c’è solo tanta stima, tanta voglia di lavorare, di fare bene insieme… Mi annoiano tutte le critiche nei suoi confronti: c’è sempre qualcosa da imparare da chi ha successo”. Le due, che si sono incontrate per la prima volta alla presentazione della nuova squadra di Dazn, sembrano aver instaurato un buon feeling sin da subito.

Non solo lavoro, però: nei giorni scorsi Giorgia è stata paparazzata in bikini, bellissima, mentre era stesa su un lettino a studiare faldoni di fotocopie. In uno degli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, dal quale racconta la sua vacanza a Lampedusa, la giornalista indossa un paio di occhiali scuri e un bikini nero in cui il top fatica a contenere il suo generoso décolleté…

