Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaglia

Arriva finalmente la conferma alle voci sulla gravidanza di Clizia Incorvaia. E Paolo Ciavarro scrive: “La gioia più grande della mia vita siete voi”

“Non è stato facile mantenere ‘solo per proteggere’ il segreto più bello”. Con due post pubblicati su Instagram Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro annunciano che presto diventeranno genitori.

“Sono così felice, desideravo tanto dare un fratellino o una sorellina a Nina”, scrive ancora la bella influencer. Anche Paolo, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ha postato una foto sui social, insieme alla compagna mentre tengono in mano un’ecografia, con la caption: “La gioia più grande della mia vita siete voi”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Non smettere mai di sognare”

“Avevo smesso di credere, oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei miei sogni”, scrive ancora Clizia, parlando al suo Paolo. “Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti . E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che é grande , mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni.”, racconta ancora l’influencer 40enne.

Clizia lancia, così, anche un messaggio a tutte le donne: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”.

Clizia e Paolo non avevano mai nascosto la loro volontà di avere un figlio insieme. E, dopo l’anello di fidanzamento e l’annuncio della gravidanza, c’è chi vede avvicinarsi anche il matrimonio. Clizia ha già una bambina, Nina, nata dalla relazione con Francesco Sarcina, cantante de “Le Vibrazioni”.

