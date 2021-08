Chiara Nasti

Dopo una pausa di circa un mese, l’influencer è tornata sui social e ha parlato del suo percorso

È durata poco meno di un mese la “disintossicazione” di Chiara Nasti dai social network. La nota blogger e influencer napoletana è tornata a postare e, in una serie di stories su Instagram, ha spiegato i motivi del suo allontanamento e cosa ha fatto in questo periodo.

“Ho bisogno di prendere una pausa dai social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a CHIARA”, aveva scritto la ragazza a fine luglio. Adesso il suo ritorno, per la gioia dei suoi follower che l’hanno accolta calorosamente commentando il suo primo post, assieme a un bellissimo e tenerissimo gatto.

Chiara Nasti, stress e attacchi di panico

“Ho passato un periodo di grande stress, attacchi di panico e non riuscivo a stare in mezzo alle persone”, ha spiegato la blogger, rivelando, poi, ai suoi follower: “Mi sono fatta aiutare, ma non da uno psicologo, da un mental coach e ho fatto tanta meditazione che mi ha aiutato tantissimo”.

“Sapete quanto io sia positiva e mi chiedevo perché mi sentissi così. Ho passato giornate in cui non avevo voglia di fare nulla. Ma credo che questi periodi arrivino per tutti”, ha spiegato ancora l’influencer. “Io sono molto molto migliorata e con calma vi racconto cosa ho fatto. E adesso sono tornata sui social”, ha concluso Chiara Nasti, tornata più carica che mai a rispondere alle domande dei suoi fan.

