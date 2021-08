Vincent Cassel e Tina Kunakey, Instagram

L'attore e la modella si sono sposati nel 2018 e hanno celebrato la loro unione con una serie di foto che li ritraggono super innamorati

Vincent Cassel e Tina Kunakey felici e sempre più innamorati. Evidentemente non contano per nulla i 31 anni di differenza che li dividono anagraficamente: sposati dall’agosto del 2018, i due hanno celebrato i 3 anni di matrimonio (e di amore incondizionato) postando una carrellata dei loro abbracci più belli.

I due si sono conosciuti nel 2015, su una spiaggia di Biarritz (sulla costa basca, a sud-ovest della Francia), dove Vincent si reca spesso a fare surf. Tina aveva raccontato a Vanity Fair: “Ci siamo trovati nello stesso posto alla stessa ora, un momento che appartiene solo a noi”.

Vincent Cassel e Tina Kunakey: il loro primo, divertente incontro

Un primo incontro decisamente divertente, almeno per la modella: “Tra l’altro io all’inizio non sapevo chi fosse, ma vedevo che la gente lo riconosceva. Allora gli ho chiesto perché fosse più famoso di Rihanna“. Una domanda che deve aver fatto breccia: “Me la rinfaccia sempre, ma sul momento è scoppiato a ridere. Forse sulla carta non ci saremmo scelti, è vero, ma è successo, ci siamo innamorati quando meno ce lo aspettavamo e lo abbiamo accettato”.

E, a coronare il loro sogno d’amore, i due hanno una figlia di 2 anni, il cui nome è tutto un programma: Amazonie. Una coppia che ha evidentemente saputo resistere agli urti del tempo, come testimoniano le numerose foto pubblicate dai entrambi.

“Tra le tue braccia, il mio posto preferito. Buon anniversario blu, ti amo tutti i giorni” scrive la modella nella descrizione degli scatti. Le fa eco Vincent, che replica con una foto ed una caption semplice ma efficace: “Sì, sì, sì” ha scritto l’attore alludendo al giorno del fatidico “Sì” e confermando ancora una volta il loro innamoramento.

