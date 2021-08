Serena Autieri

Un temporaneo imbarazzo ha caratterizzato la puntata di ieri di "Dedicato", la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Autieri

Serena Autieri, attrice e cantante, sta conducendo la trasmissione “Dedicato“, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, dalle 09:55 alle 11:15. E, durante la puntata di ieri, una dedica non è purtroppo andata a buon fine.

Candida Morvillo è stata difatti ospite della trasmissione ed è intervenuta in collegamento. Serena Autieri ha chiacchierato con lei sui gossip del momento, soffermandosi in particolare sulla recente notizia di Charlène e Alberto di Monaco.

Poi ha le annunciato una dedica: “Noi ti ringraziamo, è sempre un piacere. Ci porti sempre le tue notizie, le tue chicche, i tuoi approfondimenti. Grazie davvero per essere stata con noi. Voglio dedicarti una canzone perché in quel periodo anche un’altra bionda, musa di Alfred Hitchcock, cantava una canzone bella. È Doris Day”.

Serena Autieri e la canzone che non c’è

Subito dopo l’annuncio, però, si sente la voce del Maestro Enzo Campagnoli che afferma: “Non c’è questa canzone“. Serena chiede nuovamente a Campagnoli di suonare, ma il Maestro replica: “C’è l’RVM?”. La conduttrice risponde: “Vediamo l’RVM? No, c’è la canzone. Vai Maestro”. Ma il Maestro è costretto ad ammettere: “Non ce l’abbiamo“.

E così Serena, che perplessa domanda di nuovo a Campagnoli “Non hai la canzone?”, decide di intonare “Que sera sera” di Doris Day, accompagnata a questo punto dal Maestro che inzia a suonare. Alla fine, dunque, la dedica è andata in porto e la conduttrice ironizza: “Maestro ti ho fatto una bella sorpresa“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata