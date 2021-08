Madonna

La popstar ha celebrato online i 9 anni delle piccole Estere e Stella, le sorelline adottate in Malawi nel 2017

Madonna fa gli auguri alle figlie gemelle, che hanno appena compiuto nove anni, con una dedica toccante e dolcissima. “Siete due anime meravigliose, capaci di portare nient’altro che gioia a chiunque voi incontriate. Sono grata di avervi nella mia vita” ha scritto la cantante nella descrizione del post, corredato da una carrellata di foto.

Madonna e l’adozione di Estere e Stella

Estere e Stella sono state adottate dalla pop star nel 2017, in Malawi, con una decisione maturata all’improvviso, come ha raccontato la stessa Madonna a People: “È difficile spiegare cosa mi abbia attratto verso di loro. È come rispondere alla domanda: “Perché ti sei innamorato di qualcuno di cui ti sei innamorato?”. Guardi negli occhi di quel qualcuno, ne vedi l’anima, sei profondamente toccato da quell’individuo. Ed è tutto lì”.

“Mi chiedevo perché la mia cucina non fosse piena di bambini danzanti. ‘Ci sono così tanti ragazzini che hanno bisogno di una casa’, mi ripetevo. Allora, un giorno, mi sono detta: ‘Ma cosa stai aspettando? Adotta, fallo'” ha concluso per l’occasione la cantante.

