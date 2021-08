Kendall Jenner e Devin Booker

Proseguono le vacanze in Italia della coppia, avvistata a bordo di un lussuoso yatch

Le vacanze di Kendall Jenner e Devin Booker in Italia procedono a gonfie vele e la coppia aggiorna via social i propri fan. Dopo la Sardegna e le isole di Palmarola e Ponza, dove la star di “Keeping Up With the Kardashians”, 25 anni, è stata avvistata nei giorni scorsi, nuovi scatti la ritraggono a bordo di uno yacht a Capri. Assieme a lei il fidanzato Devin Booker, cestista dei Phoenix Suns.

Kendall Jenner e Devin Booker, relax tra mare e città

La coppia ha incontrato l’amico Fai Kahdra ed è poi salita su un motoscafo per dirigersi in città. La modella indossava un bikini già sfoggiato dalla sorella Kourtney Kardashian, nei giorni scorsi, mentre era in vacanza in Messico.

Kendall Jenner e Devin Booker hanno ufficializzato il loro fidanzamento nel giorno di San Valentino 2021 e hanno celebrato il loro anniversario a giugno.

Il fidanzamento è stato annunciato con una foto postata sui social dalla stessa modella assieme al suo fidanzato: un evento piuttosto raro visto che Kendall ci ha sempre tenuto a tenere il massimo della riservatezza sulla sua vita privata, a differenza delle sorelle.

