Grande Fratello Vip 6

Colip di scena e cambi repentini nella Casa più spiata d'Italia: il 13 settembre è alle porte e a breve si dovrebbero conoscere tutti i nomi dei partecipanti

Colpi di scena al Grande Fratello Vip 6, che comincerà il prossimo13 settembre. Primo tra tutti, Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, non parteciperà più al reality. La notizia è stata confermata da Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, ha affermato: “Mistero fitto su questo cambiamento dell’ultima ora. Ragioni contrattuali, personali o professionali? Scelta o imposizione?”.

Considerando che ormai da mesi la ventenne era data per certo tra i concorrenti della sesta edizione del reality show, appare curioso che la trattativa sia sfumata così, all’improvviso. Al suo posto, nella Casa più spiata d’Italia, entrerà Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso (la cantante e influencer ha debuttato lo scorso anno come Coach nel talent “The Voice Senior”).

Come, però, riporta il portale Blogo, le trattative sono ancora in corso e non ci sarebbe nulla di definitivo: “Morgan e Albano sono i padri due ragazze che hanno calcato le tavole dei palcoscenici del nostro paese. Il primo è il papà di Anne Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, la seconda è Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Entrambe erano in pista per far parte del cast del Grande fratello vip 6 e pare, secondo quanto apprendiamo, che questo inedito derby fra “figlie di” sia stato vinto da Jasmine Carrisi. Attenzione, tutto è in corso d’opera e nulla è definitivo“.

“Grande Fratello Vip 6”, pubblicata la foto della terza concorrente

Pochissime ore fa, inoltre, sui social del reality è stata pubblicata anche una prima foto della terza concorrente ufficiale, della quale però non si conosce ancora l’identità: nello scatto si intravede solamente la silhouette in bianco e nero della Vip.

Allo stato attuale il conduttore, Alfonso Signorini (che verrà affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste), ha confermato solo due concorrenti: la cantante Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Ma, stando ai rumors presenti in rete, al programma potrebbero partecipare anche Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Davide Silvestri, Raffaella Fico, Ainett Stephens e Manila Nazzaro.

Non solo: in lizza ci sarebbero anche le tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, ovvero Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, l’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti, l’ex flirt di Belen Gianmaria Antinolfi, il figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu e l’attore e modello Andrea Casalino.

A confermare per prima la lista dei partecipanti è stata poche ore fa Deianira Marzano, nota influencer italiana, sul suo profilo Instagram. Nella sua lista si leggono i nomi di: Giucas Casella, Anna Lou Castoldi, Katia Ricciarelli, le tre Principesse etiopi, Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge, Jo Squillo, Tommaso Eletti, Francesca Cipriani, Massimiliano Mollicone, Andrea Casalino, Carmen Russo, Sophie Codegoni, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Davide Silvestri.

Mentre si attende la conferma su chi farà parte del cast del Grande Fratello Vip 6, sono da poco arrivate le prime indiscrezioni. Andrea Palazzo, a capo del progetto del reality, ha svelato al settimanale “Chi” alcune modifiche apportate nella casa: “Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Un altro dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa. Vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”.

Non solo: Andrea Palazzo ha anche ammesso che, oltre ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, saranno presenti anche altre due opinioniste molto popolari. “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social. È la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da casa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata