Proseguono le vacanze tutte italiane di Chiara Ferragni e Fedez che, dopo la costiera amalfitana, stanno facendo tappa a Capri, assieme a tutta la loro famiglia. Con loro, infatti, ci sono anche le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina. Chiara ha appena pubblicato una serie di scatti assieme al marito, mentre si scambiano baci romantici con vista sui Faraglioni.

Chiara Ferragni e Fedez, messaggi d’amore e romantiche dediche

Mentre trascorrono le loro giornate in yacht a largo di Capri, infatti, i Ferragnez si scambiano sempre romantici messaggi d’amore. Lo stesso Fedez, pubblicando alcune foto simili a quelle postate dalla moglie, le ha accompagnate da una romantica dedica, rigorosamente in napoletano: “So’ pazzo ‘e te”.

Aperitivi al tramonto e cene in famiglia, tra risate, sorprese e musica napoletana stanno accompagnando le vacanze dei Ferragnez a Capri. E non è certo passato inosservato il look della bella influencer e imprenditrice, che in occasione di una cena in un famoso ristorante dell’isola, ha indossato un paio di jeans con un mini bikini argento.

“Siamo salpati ieri dalla Sardegna e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana. Trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi” aveva scritto Chiara sul suo profilo Instagram qualche giorno fa, prima di iniziare il tour in barca tra le bellezze campane.

