Zlatan Ibrahimovic

Il calciatore svedese lancia un chiaro indizio in merito alla prossima edizione del Festival

“Ti devo salvare anche il prossimo anno?“. Con questo messaggio pubblicato sui social, e rivolto ad Amadeus, Zlatan Ibrahimovic lancia un chiaro indizio in merito al prossimo Festival di Sanremo.

L’attaccante svedese del Milan, infatti, ha accompagnato il post con un video del viaggio fatto in moto nel marzo scorso per raggiungere il Teatro Ariston di Sanremo e con immagini della sua performance da ospite fisso sul palco sanremese.

Un messaggio che lascia pensare che Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere nuovamente ospite del Festival, che sarà ancora presentato da Amadeus e che è in programma nel febbraio 2022.

Zlatan Ibrahimovic e la disavventura in autostrada

Il video postato da Ibra ricorda l’episodio che lo ha visto protagonista nel marzo scorso. A causa di un incidente in autostrada il calciatore era in forte ritardo e, come raccontato da lui stesso, “dopo tre ore fermi in macchina ho detto all’autista: ‘Apri la porta, devo uscire’, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo. Meno male che era milanista! Dopo 60 chilometri in moto era un po’ freddo. Ho un video. Ma sono venuto per salvare il mio Festival, non il tuo”, aveva raccontato Ibra ad Amadeus, pronto, adesso a “salvare” nuovamente la kermesse.

