Il campione di MotoGP parla del suo futuro da papà e delle paure per il prossimo futuro

Valentino Rossi ha sempre cercato di mantenere il più possibile riservata la sua vita privata. Riuscendoci, almeno fino a quando non ha ufficializzato l’addio alle corse e il figlio che aspetta con Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi: “Non sono mica ossessionato dal matrimonio…”

E, alle pagine del settimanale Venerdì di Repubblica, ha affidato i sentimenti che prova per la compagna e le riflessioni per il futuro che lo attende. A cominciare dal matrimonio: “Ma io non sono mica tanto ossessionato dall’idea del matrimonio” racconta il campione. “Diciamo che mi interessa di più avere uno o due bambini, poi magari…”.

Poi svela anche quali sono le paure per il prossimo futuro: “Ho le stesse paure che hanno tutti: invecchiare, morire. Non vengo da un altro pianeta: in questi anni ho sempre vissuto, mica mi sono barricato in casa”.

Un ritorno alla normalità, dunque: “Ho sempre cercato di conservare una vita normale per quel che ho potuto, coltivando tante amicizie vere a tutti i livelli: a volte è andata bene, altre meno e non è che, all’improvviso, per me cambi tutto”.

E, a proposito del suo addio alle gare, confida: “Correre in moto è sempre stata la passione della mia vita, smettendo certo che ho dei timori. Ma avrò finalmente anche più tempo libero per gli amici, per i miei genitori, per la fidanzata…”.

