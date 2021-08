Tom Cruise

L’attore, in Inghilterra per le riprese di Mission Impossible 7, è stato costretto a un atterraggio di emergenza nel giardino di una famiglia nel Warwickshire

Atterraggio di emergenza, e a sorpresa, per Tom Cruise. L’attore si trova in Inghilterra per le riprese di “Mission Impossible 7”, il nuovo capitolo della saga, bloccate più volte a causa della pandemia. Nel giugno scorso lo stesso Cruise sarebbe stato costretto ad auto isolarsi dopo la positività al Covid-19 di alcuni membri del cast e della troupe. Nel frattempo, però, anche alcuni abitanti di Coventry hanno vissuto alcuni attimi degni di un film d’azione.

Tom Cruise, atterraggio d’emergenza in un giardino privato

Tom Cruise, infatti, è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza in elicottero in un giardino privato nel Warwickshire a causa della chiusura temporanea del vicino aeroporto di Coventry.

“È stata una giornata incredibile”, ha detto la proprietaria dell’abitazione Alison Webb alla BBC. “È stato surreale, ancora adesso non riesco a credere che sia successo”.

La famiglia non soltanto si è vista arrivare un elicottero in giardino, ma ha poi scoperto, a sorpresa, chi stava scendendo dalla scaletta. Poco prima i Webb erano stati avvisati con la notizia dell’atterraggio di un “vip anonimo”.

I tre figli di Webb, poi, hanno anche potuto fare un giro in elicottero. Tom Cruise “è andato direttamente dai bambini per una chiacchierata, poi è venuto da noi e ci ha dato una gomitata e ha detto ‘grazie mille'”, ha spiegato ancora la signora Webb. “Poi ha detto che se i bambini volevano potevano salire in elicottero”.

Attualmente si dice che Tom stia frequentando la co-protagonista di “Mission Impossible 7” Hayley Atwell, con la quale è stato visto alle finali di Wimbledon il mese scorso.

