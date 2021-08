Michael J. Fox e Christopher Lloyd

Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno fatto una bellissima sorpresa ai fan della trilogia cinematografica "Ritorno al futuro"

Michael J. Fox e Christopher Lloyd, meglio ricordati come Marty McFly ed Emmett L. “Doc” Brown della saga di “Ritorno al futuro“, si sono riuniti. L’occasione è stata la “Awesome Con”, la kermesse che si è tenuta a Washington dedicata agli appassionati di cinema, fantascienza, fumetti e videogame e compagnia bella.

Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno così postato ciascuno una foto diversa che li immortala di nuovo insieme, festeggiando nell’occasione anche il 36esimo anniversario del primo film dell’epopea. Entrambi gli scatti hanno lo stesso hashtag, ovvero #backtothefuture.

Su Instagram, Christopher Lloyd (82 anni) ha chiesto ai follower di proporre una didascalia per lo scatto mentre Michael J. Fox (oggi sessantenne) ha scritto un nostalgico “Back to back“, al quale Lloyd ha commentato con un altrettanto emozionato “Best of times“.

“Ritorno al futuro”, nessun sequel in programma

Nelle foto i due attori e amici appaiono all’interno di un golf cart e qualcuno ha sperato che si trattasse del set di un sequel: purtroppo, però, nessun nuovo episodio di “Ritorno al futuro” è in progetto.

Michael J. Fox si è infatti ritirato anni fa dalla recitazione a causa del morbo di Parkinson mentre Robert Zemeckis, detentore dei diritti, ha affermato in più occasioni che avrebbe fatto qualsiasi cosa per impedire un tentativo di reboot.

