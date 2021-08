Paris Hilton e Carte

Dopo alcuni giorni in Corsica, la coppia è stata avvistata in Italia, più precisamente in Sardegna

Dopo Jennifer Lopez e Ben Affleck, anche Paris Hilton sceglie il mare italiano per le sue vacanze.

La famosa imprenditrice e modella statunitense nei giorni scorsi aveva postato sui social alcune immagini romantiche, in barca, con il fidanzato Carter Reum, a largo della Corsica.

Adesso la coppia si è spostata in Sardegna, dove è stata avvistata a bordo di un lussuoso yatch.

Paris Hilton e Carter Reum, relax e baci in barca

Paris Hilton, 40 anni, è stata paparazzata sullo yatch con un bikini rosso e a fiori a vita alta e mentre indossava un copricostume a riva. Dopo qualche tuffo, un bagno e un giro a bordo di un’enorme moto d’acqua, la coppia si è rilassata in barca, scambiandosi teneri baci.

Non è la prima volta che la modella arriva in Sardegna, dove è già stata negli anni passati sia per eventi mondani che per le vacanze. Adesso, però, lo fa con il suo futuro marito, Carter Reum, che frequenta da circa un anno e mezzo e che, lo scorso febbraio, ha chiesto la sua mano.

Ancora non chiara la data delle nozze ma nei giorni scorsi l’imprenditrice ha dichiarato che l’organizzazione del matrimonio è “molto stressante”.

