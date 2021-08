Marcell Jacobs

Il viaggio della coppia verso le loro vacanze è stato più lungo del previsto ma si è risolto tutto nel migliore dei modi

Mentre i suoi compagni di squadra e campioni olimpici Fausto Desalu e Gianmarco Tamberi sono impegnati nella nona tappa di Diamond League a Losanna, Marcell Jacobs si gode momenti di relax in vacanza.

Il campione olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020, dopo il rientro a Roma e alcuni giorni sul litorale, è volato alla volta del Messico assieme alla compagna e futura moglie Nicole Daza.

Lo stesso Jacobs sta documentando la vacanza, con foto e stories su Instagram da uno splendido resort nei pressi di Cancun. Un viaggio un po’ tribolato per la coppia, come documentato dagli stessi Marcell e Nicole sui social. “Primo aggiornamento di questo nostro lunghissimo viaggio per Cancun: dovevamo essere in aereo da almeno 51 minuti ma siamo ancora a terra”, ha raccontato la coppia.

Marcell Jacobs e Nicole Daza, manca la green card

Il motivo è presto spiegato: “Dovevamo fare scalo negli Stati Uniti, ma nessuno ci ha avvisato che serve una green card o essere residenti là, quindi anche per fare un semplice transito non ci potevano far partire e siamo rimasti a terra. Fortunatamente siamo riusciti a trovare un altro volo e partiamo stasera alle 7”.

Dopo il piccolo inconveniente, però, il campione olimpico e la compagna hanno raggiunto il Messico. “Comunque, giusto per non farci mancare nulla in questo viaggio, non solo non sono arrivate le valigie, ma anche il tassista. Comunque l’importante è che siamo qua”, ha commentato Nicole nelle stories, mentre Marcell ha aggiunto ironicamente: “Aspettiamo di arrivare in hotel prima di dirlo!”.

La vacanza di Marcell e Nicole è, poi, finalmente iniziata nel migliore dei modi, tra bagni in piscina, brindisi e cene esclusive, per festeggiare al meglio questa indimenticabile estate. “L’inizio di una vacanza che sa di qualcosa di Meraviglioso. Grazie amore mio”, ha scritto la bella Nicole in un post su Instagram.

