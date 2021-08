Alberto e Charlène di Monaco

La famiglia è riunita, come mostrano le foto pubblicate dalla principessa su Instagram

Charlène di Monaco ha ritrovato la sua famiglia, per trascorrere con loro qualche momento di pace e serenità. La principessa ha appena pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram, assieme al marito Alberto e ai figli Gabriella e Jacques.

“Sono così entusiasta di riavere la mia famiglia con me (Gabriella ha deciso di tagliarsi i capelli da sola!!!) Scusa mia Bella, ho fatto del mio meglio per rimediare”, ha scritto Charlene, pubblicando una serie di scatti di famiglia e scherzando sul taglio di capelli della piccola. Due foto ritraggono l’intera famiglia, poi un’immagine dei bambini e una di Charlene con il piccolo Jacques.

Alberto di Monaco ha, dunque, raggiunto Charlene in Sudafrica, assieme ai gemelli di 7 anni. Come comunicato nelle scorse settimane dalla stessa famiglia reale, la principessa Charlene è stata operata nel suo paese d’origine, subendo un intervento della durata di circa quattro ore.

Charlene ha più volte confermato che il suo stato di salute la tiene bloccata nel suo paese d’origine dal maggio scorso, a causa di una seria infezione otorinolaringoiatrica contratta in primavera che non le consente di affrontare il viaggio in aereo per tornare a Monaco.

Alberto di Monaco prova a fugare le voci sulla crisi coniugale

La stampa monegasca aveva confermato nei giorni scorsi che Alberto sarebbe partito con i bambini per “stare vicino a Charlène durante la convalescenza”, ma ha gettato anche ombre sul matrimonio dei due, parlando di divorzio imminente. Per ora la coppia prova a mostrarsi serena, anche se dalle ultime immagini pubblicate la principessa appare sempre molto pensierosa.

