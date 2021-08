Taylor Swift

La star internazionale, in attesa dell’uscita di “Red”, ha pubblicato un video sull’app

Taylor Swift è sbarcata su TikTok o, come lo chiama lei, “SwiftTok”. La star statunitense, 31 anni, lo ha fatto pubblicando un video nel quale canta in playback il brano del rapper britannico Dave “Screwface Capital”, che nel testo la cita chiamandola per nome.

Ogni frase della canzone recitata da Taylor Swift presenta un frame diverso, tutti legati alle uscite musicali della cantante nell’ultimo anno. Da “Folklore”, il 24 luglio 2020, a “Fearless” dell’aprile scorso. Nell’ultima parte di video, poi, l’annuncio a sorpresa: “Red: Taylor Version, 19 novembre 2021″, in merito al prossimo progetto della cantante.

Taylor Swift promuove il suo nuovo vinile “Red”

Taylor Swift ha accompagnato il suo primo TikTok con la scritta: “Molte cose stanno succedendo al momento: il vinile ‘Red’ (la mia versione) è in prevendita sul mio sito e oh, sono su tiktok ora. Che i giochi abbiano inizio #SwiftTok”.

Il debutto su TikTok della cantante di “Shake It Off” ha già ottenuto più di 7 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore e ha raggiunto 1,4 milioni di follower. Non è chiaro che tipo di contenuti abbia intenzione di pubblicare, ma la sua bio recita: “Questo è praticamente solo un account per gatti“.

