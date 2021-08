Elisabetta Canalis

L’ex Velina, che ha tentato la carriera di attrice negli States, torna sul piccolo schermo con un programma tutto suo

Elisabetta Canalis torna in Tv come conduttrice di “Vite da copertina“, in onda da lunedì al venerdì alle 17:30 su TV8. L’ex Velina ha raccontato al Corriere della Sera della sua soddisfazione per questo nuovo impegno professionale: “Ho iniziato a fare tv quando avevo 21 anni, ora ne ho quasi 43 e fino a questo momento non avevo mai avuto un programma tutto mio“.

Anche perché, svela in totale onestà, “in America ho recitato in una serie e fatto diverse audizioni, ma non ho il fuoco sacro della recitazione e non direi mai che sono un’attrice o anche solo una persona che ha provato seriamente a farla. Amo la tv: puoi essere te stessa e quando si spegne la luce rossa tutti a casa, a differenza dei set”.

Complice, probabilmente, il fatto di aver scelto di andare all’estero: “C’entra anche il fatto che sono andata via dall’Italia, forse. È strano, lo so. Ma rientrare nella tv italiana in questo modo mi rende orgogliosa e mi incoraggia a continuare” ha proseguito Elisabetta.

Elisabetta Canalis, nel nuovo programma “sono me stessa”

“Non so perché non sia successo prima, ho iniziato insieme a tante ragazze che avevano un ruolo simile al mio e che oggi sono conduttrici affermate, con programmi importanti… Io ho preso un’altra strada. E non avrei mai pensato di tornare. Non è una cosa che avevo pianificato. Anche perché in passato ho partecipato a diverse trasmissioni, ma mai potendoci mettere del mio… qui invece sono me stessa” ha raccontato entusiasta la neo conduttrice.

E, anticipa, nella sua trasmissione si farà anche del gossip: “Ma all’acqua di rose. Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone. Per me è stata una persecuzione. Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato”.

