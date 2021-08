Davide Donadei e Chiara Rabbi, Instagram

Davide Donadei aveva ridotto molto le sue condivisioni su Instagram, preoccupando i follower. Ora svela i suoi problemi di salute

L’ex tronista Davide Donadei è tornato sui social dopo diversi giorni di stop forzato. La scorsa settimana, infatti, la fidanzata Chiara Rabbi aveva annunciato ai fan come un fulmine a ciel sereno che Davide non stava bene. Per questo motivo, aveva spiegato Chiara, preferiva prendersi una pausa e chiudere temporaneamente la sua pagina.

“La verità è che un pochino siamo stanchi, da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi fisicamente, dato che ultimamente non è stato bene”, recitava il post. Una scelta che da molti, sui social, era stata inizialmente interpretata come una mera strategia di comunicazione.

Ma l’ultimo messaggio dell’ex tronista, tornato da pochissimo su Instagram, spiega in maniera sincera i problemi di salute che ha avuto: “Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione. Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress”, ha raccontato.

Davide Donadei: “Non è solo una semplice celiachia, c’è altro che tengo per me”

“Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice ‘celiachia’; c’è altro che per ora tengo per me. Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio ma al tempo stesso il lavoro non può essere accantonato perché è il MIO ristorante, è casa mia, la mia vita. Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi” ha concluso.

In attesa di riprendersi, Davide può però contare sull’amore incondizionato della sua Chiara, “scelta” a “Uomini e Donne“, con la quale sta vivendo una relazione molto felice. Recentemente la coppia ha svelato l’intenzione di comprare casa e a giugno, sul settimanale Di Più, Chiara ha confidato la loro voglia di allargare la famiglia: “Diventiamo una famiglia vera e propria, mettiamo al mondo un bambino. Sono sicura che saresti un padre meraviglioso”.

