Ambra Angiolini

Un commento sgradevole sul suo compagno ha fatto scattare l’attrice e presentatrice, che ha risposto a tono

Visualizza questo post su Instagram

Un commento sgradevole e offensivo a una semplice foto postata su Instagram ha fatto perdere la pazienza ad Ambra Angiolini. L’attrice e presentatrice romana, in occasione del Ferragosto, aveva postato una foto, serena e sorridente, con la caption: “Dietro questo sorriso ci sono ben 2 kcal bruciate. Buon Ferragosto!”.

Centinaia i commenti positivi e i complimenti, ma pochi giorni fa un messaggio sgradevole e offensivo non è passato inosservato. “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?“, ha scritto un follower.

Ambra Angiolini risponde a tono all’hater

Parole offensive e inopportune contro il compagno e allenatore della Juventus che hanno fatto perdere la pazienza all’attrice. Ambra non si è trattenuta e ha scritto: “Ti rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno s*****o“. Una replica secca e diretta che ha accolto numerosissimi consensi da parte dei fan e dei follower.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono molto riservati e raramente l’attrice si era lasciata andare a commenti sui social sulla loro storia d’amore.

In questo caso, però, ha pensato bene di rispondere a tono a un commento offensivo. L’attrice e conduttrice televisiva e l’allenatore della Juventus di recente sono apparsi felici e innamorati, paparazzati a Torino, in un bar nei pressi dell’abitazione del tecnico, durante una romantica colazione.

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata