L'attore ha rivelato di volersi ritirare dalla Tv: "Prima avevo tutto, ma non vivevo bene, adesso ho scoperto cosa voglio davvero"

Walter Nudo, volto noto della tv, ex spogliarellista e attore, unico a vincere sia l’Isola dei Famosi che il Grande Fratello, dopo aver vinto l’edizione del reality nel 2018 è letteralmente sparito sia dal grande che dal piccolo schermo.

“Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato. E non ero felice” ha raccontato nei giorni scorsi in un’intervista al Corriere della Sera. “Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E ho pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?’”.

Walter Nudo: “Per essere felici bisogna scoprire la propria natura e ascoltarla”

“Ho realizzato che bisogna accettare la propria natura” ha proseguito l’attore, che ha precisato: “Ci insegnano da piccoli che per essere felici bisogna lavorare, comprare casa, sposarsi, fare figli, andare in pensione e morire. Ma non ci dicono di tirare fuori la straordinarietà che è in noi. Siamo in un flusso di cose che pensiamo di dover fare e nel mentre perdiamo la più preziosa, il tempo. Per essere felici bisogna scoprire la propria natura e ascoltarla”.

Un periodo che ha portato depressione, problemi economici, una separazione e alcuni momenti in cui non camminava quasi più. Eppure, ha deciso di dire addio alla tv per cambiare vita: “Sì, dalla televisione che ho fatto sì. Ho chiuso. Mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente”.

“Non sono ricco” precisa l’attore. “C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo. No, serve un’altra scusa. Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi. Il dolore non è evitabile nella vita, la sofferenza sì. E tanti momenti felici fanno un giorno felice, tanti giorni fanno una settimana, tante settimane un mese, tanti mesi un anno e tanti anni fanno una vita felice. Possiamo averla tutti”.

Nel frattempo Walter Nudo ha scritto un libro, “La vita accade per te“, in cui racconta il suo percorso e il cambiamento che ne è scaturito: “Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”.

