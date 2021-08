L'imprenditore della moda (ex mister Guru) racconta come ha vissuto il tumore al cervello della donna che ama: "Un’esperienza che mi ha trasformato, e mi ha fatto chiudere con i fantasmi del passato"

Matteo Cambi, uomo di scalate professionali altissime e sprofondi personali abissali, ha sempre raccontato tutto di sé con schiettezza. Ha descritto il brivido di diventare milionario da ragazzo, grazie al marchio con la Margherita Guru (“Siamo arrivati a 100 miolioni di fatturato all’anno”), e l’ebbrezza del successo, soldi, donne famose, e droga. Tanta droga.

Poi la caduta, il tracollo economico, il fallimento, l’arresto nel 2008 per reati finanziari. E la risalita. Lunga, lenta, faticosa. La disintossicazione, la nuova avventura imprenditoriale con il marchio Valvola e la ricostruzione di una vita più concreta e solida (qui a propostito della sua esperienza all”Isola dei famosi’). Al suo fianco è rimasta Stefania, sua moglie dal 2014, che non lo ha mollato nel momento della difficoltà e piano piano lo ha reso più forte.

In un’intervista a Massimo Murianni per ‘Novella 2000‘, Matteo Cambi ha rivelato un lato inedito della sua storia. A Stefania, durante la pandemia, è stato diagnosticato un tumore al cervello, benigno ma grosso, che è stato rimsso con una delicata operazione. “Un’esperienza che mi ha trasformato e mi ha fatto chiudere con i fantasmi del passato”, ha detto l’imprenditore.

Ecco il suo racconto.

Matteo Cambi: “Ora sto da dio”

“Sto da dio, come non sono mai stato prima. Neanche quando ero al massimo, con Guru al vertice del mondo“.

Matteo Cambi, della sua storia fatta di scalate altissime e sprofondi abissali ha raccontato tutto. Cosa è cambiato per farla stare così bene?

“Un’esperienza drammatica e intensa, per fortuna a lieto fine, che mi ha colpito intimamente e cambiato”.

Ci racconti qualcosa.

“L’anno scorso, in piena pandemia, i medici hanno trovato un tumore al cervello a mia moglie Stefania. Voglio dirlo subito, era benigno, i medici sono riusciti a eliminarlo e ora lei sta bene, anche se è sempre sotto controllo. Ma per arrivare a questo, abbiamo passato un periodo di vera paura, speranza, tensione”.

Quando ve ne siete accorti?

“Una sera verso la fine di febbraio 2020, Stefania è stata male a casa. Improvvisamente faticava a muovere un lato del corpo, ha perso coscienza per qualche minuto e ha avuto una crisi epilettica“.

Immaginiamo lo spavento. Come ha reagito lei?

“Non sapevo cosa fare, nonostante anni di volontariato nel 118, ero bloccato. E ho preso una decisione che oggi so essere stata sbagliata: non ho chiamato subito l’ambulanza, ho deciso di aspettare. Poi abbiamo scoperto che era un tumore, ma se fosse stato un ictus sarebbe stato un errore con conseguenze anche molto gravi“.

Un rischio da evitare

Perché ha rischiato?

“Erano i primi tempi della Pandemia. Gli ospedali erano impallati, si sentiva di pronto soccorsi che accettavano solo casi Covid… Mi sono preso la responsabilità e ho deciso di aspettare“.

Per quanto?

“Fino al mattino successivo. Stefania si era ripresa ma abbiamo contattato il dottor Umberto Scoditti, un luminare della neurologia che lavora all’ospedale di Parma, che non ringrazierò mai abbastanza. Gli esami hanno evidenziato la presenza di un tumore benigno, ma grande, nel cervello”.

Saranno stati momenti di paura.

“I 35 minuti che sono passati tra il momento dell’esame e il responso sono stati drammatici. Il pensiero rimbalzava tra l’ottimismo e la paura, per Stefania e anche per nostra figlia Melissa”».

Poi sono arrivate le operazioni, con gli ospedali blindati per la pandemia.

“Abbiamo aspettato fino a metà maggio, quando c’è stata la possibilità di avere un posto. Settimane in cui Stefania alternava momenti in cui stava bene ad altri di crisi. A metà maggio l’ho accompagnata in ospedale, ovviamente nessuno poteva entrare. Il professor Ermanno Giombelli, direttore di Neurochirurgia nell’ospedale di Parma, voglio citarlo perché è un’eccellenza del settore, tre giorni dopo aver asportato il tumore ha dovuto operare di nuovo a causa di una piccola emorragia. Ho rivisto mia moglie solo 21 giorno dopo“.

21 giorni di attesa

Come ha vissuto quel periodo sospeso?

“Mi sono dedicato a Melissa. Ha 15 anni, seguiva la scuola in DAD, chiusa in casa, senza poter vedere la mamma”.

Potevate telefonarle?

“Sì, le videochiamate erano il momento di incontro. Ma Stefania era molto provata, spesso profondamente intontita dai farmaci, non sempre era lucida e presente”.

Avere qualcuno cui dedicarsi aiuta molto, ma avrà anche lei avuto momenti in cui doveva affrontare le sue emozioni?

“Ho pianto tantissimo, lasciavo sfogare, altrimenti impazzivo. Quando sono andato a prendere mia moglie all’ospedale, ero consapevole che l’avrei trovata debole, ma ero agitatissimo. I capelli coprivano le cicatrici in testa, ma comunque si vedevano, mi hanno colpito… Da quel momento mi è scattato qualcosa: ho avuto uno scopo più grande, prendermi cura di qualcuno mi ha fatto crescere come uomo, ho raggiunto una consapevolezza che non avevo. Sono stato malissimo, forse emotivamente anche peggio di lei, e ne sono uscito cambiato”.

“Avevo qualche sospeso da sistemare” dice Matteo Cambi

Eppure come uomo ha vissuto esperienze al limite, di traumi ne ha passati e di guai se ne è cercati parecchi. Matteo Cambi è un nome noto alle cronache rosa e giudiziarie.

“La privazione della libertà è un trauma che ti porti dentro e superarlo è un lavoro lungo. Ma sono tutte cose che ho fatto da solo, sono sempre stato concentrato su di me. Ora mi è scattato qualcosa per chiudere davvero con il passato, avevo ancora qualche sospeso da sistemare come uomo. Ora sono parte di qualcosa più grande: la mia famiglia ha la priorità, le mie due figlie (oltre a Melissa, c’è Greta, avuta in un’altra relazione ndr) e Stefania”.

Ora il pericolo è scampato?

“Il peggio è passato, ma serviranno un paio di anni per dire definitivamente chiusa la faccenda. Ha ancora qualche episodio epilettico e non sempre sta bene. Devo darle supporto, psicologico, umano e personale. Devo esserci, voglio esserci ed essere sempre al cento per cento. Se esco con gli amici la sera, bevo coca cola, neanche una birra, niente che possa annebbiarmi. Vivo per lei. Vivrò sempre per lei. E sto da dio”.

