La popstar ha terminato le sue vacanze. “Ciao Italia, grazie Puglia”, ha scritto in due post, pubblicando poi alcuni video della sua vacanza

Madonna ha salutato la Puglia, dove ha trascorso circa una settimana di vacanza, per festeggiare il suo 63esimo compleanno, il 16 agosto, in un resort di lusso di Savelletri a Fasano, in provincia di Brindisi.

Salutando con la scritta “Ciao Italia”, la star ha pubblicato un video su Instagrama bordo di un treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato con il quale nei giorni scorsi ha raggiunto Lecce, partendo da Fasano, per trascorrere una giornata nella città salentina.

Madonna ha trascorso le vacanze in compagnia del suo giovane fidanzato, Ahlamalik Williams, i figli Lourdes Maria Ciccone Leon e Rocco Ritchie, i quattro figli adottivi David Banda, Esther, Stelle e Mercò James, alcuni amici e persone del suo staff, con cui ha viaggiato sul treno storico accompagnata da musica dal vivo.

Madonna: “La vita è come i fuochi d’artificio…”

“La vita è come i fuochi d’artificio… Partiamo piccoli e lenti e cresciamo in una grande luce che stordisce e stupisce e illumina il cielo. Poi… si calma di nuovo… poi ritorna e fa battere il nostro cuore più forte finché alla fine tutto ciò che rimane sono i ricordi bruciati nei nostri cuori e nelle nostre menti. Grazie Puglia e tutti coloro che hanno reso possibile la magia!!!”, ha scritto ancora Madonna, pubblicando un video dei fuochi d’artificio che ha potuto ammirare assieme alla sua famiglia nel resort di Fasano.

