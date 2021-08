Lee Ryan, Instagram

Il leader dei Blue è stato multato circa un anno fa ma solo oggi confessa di non riuscire a pagare l'ammenda: rischia di finire in carcere

Lee Ryan, cantante dei Blue, è stato pesantemente multato (circa 1.600 euro) e gli è stato negata la possibilità di poter guidare la sua automobile.

La motivazione è semplice: non ha voluto fornire le giuste informazioni agli agenti e chi si trovasse al volante del suo veicolo. Lee Ryan è stato quindi dichiarato colpevole e, se dovesse decidere di non pagare l’ammenda, rischierebbe di finire in tribunale o, nella peggiore delle ipotesi, in carcere.

“Lee Ryan è stato accusato di aver guidato la sua Mercedes a 70 miglia all’ora in una strada in cui il limite era fissato a 60″ racconta il Daily Mail. “Tutto questo è accaduto più di un anno fa. Ryan da allora è stato processato per due capi d’accusa, sia per l’eccesso di velocità, che per non aver fornito informazioni relative all’identificazione dell’autista quando richiesto. L’artista è stato dichiarato colpevole dai magistrati. Al cantante è stato detto che se i soldi non verranno pagati potrà essere riportato in tribunale e potrebbe finire in carcere”.

Lee Ryan: “Sono al verde a causa della pandemia”

Il cantante su Instagram si è sfogato con i suoi fan su quanto accaduto, svelando di trovarsi attualmente privo di risparmi e precisando che quel che ha da parte non è sufficiente per pagare l’ammenda: “Sono al verde e non ho soldi è vero, non ho risparmi. Sono onesto, non ho più un soldo. Però è a causa della pandemia, e non è qualcosa su cui ridere. Non dovete ridicolizzarmi. Molti hanno perso così tanto a causa della pandemia. Solo perché sono famoso non significa che dovrei essere deriso dalla stampa per questo. La pandemia ha rovinato così tante vite, inclusa la mia”.

