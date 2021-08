Ben Affleck e Jennifer Lopez

I Bennifer sono stati insieme ai rispettivi figli e alla madre dell’attore al Pantages Theatre per assistere ad "Hamilton"

Una serata in famiglia con i propri figli per Jennifer Lopez e Ben Affleck, tutti insieme per assistere ad “Hamilton” al Pantages Theatre di Los Angeles.

Assieme alla coppia c’erano le due figlie di Ben Affleck, Violet, 15 anni, e Seraphina, 12, e i gemelli di J. Lo, Max ed Emme, 13 anni. Non c’era il figlio di 9 anni di Ben, Samuel, ma era presente la madre dell’attore e regista, Christine Anne Boldt.

I Bennifer, baci e abbracci a teatro

Secondo quanto riporta “TMZ”, appena si è chiuso il sipario Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono scambiati un tenero bacio attraverso le mascherine e l’attore ha abbracciato più volte la compagna mentre uscivano dal teatro. Nonostante il clamore e i paparazzi che li seguono ovunque, il gruppo di famiglia sarebbe riuscito a passare abbastanza inosservato, entrando proprio mentre le luci in sala si stavano abbassando.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme da qualche mese e le prime foto “rubate” alla coppia risalgono alla scorsa primavera. A quasi 20 anni di distanza dal loro primo fidanzamento, i due appaiono sempre più innamorati e uniti e, dopo una romantica vacanza a bordo di uno yatch tra la Francia e l’Italia, sono rientrati negli Usa e stanno pianificando il loro futuro insieme.

