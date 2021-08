Il principe Harry

Il principe torna in sella per una partita di beneficenza, prima uscita da quando ha preso il congedo parentale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle Source (@meghanmarklesource)

Il principe Harry è tornato in sella, prima apparizione per un evento pubblico dopo la nascita della piccola Lilibet Diana nel giugno scorso.

Il Duca del Sussex ha preso parte a una partita di polo ad Aspen, in Colorado, per raccogliere fondi per “Sentebale”, organizzazione benefica fondata nel 2006 dallo stesso principe Harry e dal principe Seeiso del Lesotho, per aiutare i bambini affetti da HIV in Africa.

“Sentebale è grato per il suo contributo personale, che consentirà all’organizzazione di continuare a operare su vasta scala e di continuare a fornire servizi ai giovani a rischio nell’Africa meridionale”, ha affermato l’ente di beneficenza in una nota.

Il principe Harry: “Sono entusiasta di poter supportare Sentebale”

“La Sentebale Polo Cup è fondamentale per garantire i fondi necessari per portare avanti questa importante missione e sono entusiasta di poter supportare Sentebale, sia di persona che finanziariamente, attraverso una donazione personale per soddisfare questa necessità immediata”, ha affermato il principe Harry.

Prima di partecipare alla partita di polo, Harry aveva annunciato di aver “impegnato” 1,5 milioni di dollari dei proventi del suo prossimo libro per l’ente benefico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata