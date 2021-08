Anna Tatangelo e Livio Cori

I due cantanti non si nascondono più e si mostrano sereni e innamorati

Dopo le prime foto “rubate” nelle scorse settimane, e i primi commenti reciproci sui social, Anna Tatangelo e Livio Cori compaiono per la prima volta insieme, in alcune divertenti storie su Instagram che si concludono con un tenero bacio.

La coppia era stata paparazzata per la prima volta assieme nelle scorse settimane, in vacanza in costiera amalfitana e in Puglia.

Poi il commento del rapper napoletano sotto una foto in bikini di Anna, seguito da una foto pubblicata sul profilo Facebook del padre di Livio, Massimo Cori, nel corso di una cena in famiglia in riva al mare, dove era presente anche Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo e Livio Cori live su Instagram

Nelle stories Instagram la cantante commenta il suo concerto ma la sua voce è “doppiata” dal rapper napoletano, che compare al termine della storia dandole un tenero bacio. Anna e Livio, dunque, appaiono sereni e innamorati.

Anna e Livio si sono conosciuti durante il Festival di Sanremo 2019. Da quel momento sarebbe nata una bella amicizia che si sarebbe trasformata in qualcosa di più nel marzo scorso, dopo la collaborazione per il nuovo album della cantante.

