The Crown 5

I creatori della serie tv sono "pronti a far infuriare i reali" approfondendo la relazione tra il principe Filippo e Penny Knatchbull

La quinta stagione di “The Crown”, al momento in lavorazione, potrebbe mandare su tutte le furie la corona inglese.

Secondo quanto riporta il “Daily Mail”, i creatori della serie tv di Netflix sono “pronti a far infuriare i reali” approfondendo la relazione tra il principe Filippo e Penny Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania, che aveva 30 anni meno di lui.

“The Crown 5”, Natascha McElhone e Jonathan Pryce interpretano Penny e Filippo

La sessantenne Penny sarà interpretata dall’attrice britannica Natascha McElhone, mentre Jonathan Pryce interpreterà il principe Filippo, morto nell’aprile scorso a 99 anni.

Secondo quanto rivelato da una fonte al “The Sun”: “È stata una relazione che ha fatto alzare il sopracciglio e suscitato parecchie voci, ma Philip e Penny sostenevano di essere solo amici”. I creatori di “The Crown” credono “che sia stata una relazione da esplorare e il fatto che per questo ruolo abbiano scelto un’attrice di alto profilo come Natascha fa riflettere sull’importanza del personaggio”.

Le fonti hanno, infine, aggiunto: “È improbabile che una relazione così personale venga accolta come semplice trama della serie da Sua Maestà o dal resto della famiglia reale”. Sulla vicenda, al momento non è arrivato nessun commento ufficiale da Buckingham Palace.

Già in passato su “The Crown” c’erano state polemiche: nella seconda stagione, quando il principe Filippo è stato dipinto come un donnaiolo e in particolare per il suo rapporto con la ballerina russa Galina Ulanova, e nella terza stagione quando è stata approfondita l’amicizia della Regina con Lord Porchester.

