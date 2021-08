Rossella Brescia

La ballerina e speaker sta trascorrendo le vacanze a Gallipoli e festeggia con gli amici e il compagno

Rossella Brescia festeggia 50 anni e lo fa “passeggiando” tra le strade di Gallipoli. La ballerina e speaker di Rds sta trascorrendo le vacanze nella sua Puglia, come mostrano alcuni post e storie pubblicati su Instagram, con amici e il compagno, il coreografo e regista Luciano Cannito.

Proprio Cannito ha pubblicato un romantico post sui social per augurare felice compleanno alla sua Rossella. “Buon compleanno amore mio. Insieme da tantissimo tempo, col privilegio di conoscere profondamente la splendida persona che sei aldilà della bellezza”, ha scritto Luciano, pubblicando una serie di foto con Rossella, in vari momenti insieme.

“La tua semplicità che spiazza, la tua simpatia, la tua generosità senza fine, il tuo immenso talento che continui ad alimentare con studio e disciplina, fanno di te una grande donna e una grande artista”, ha aggiunto Cannito.

Rossella Brescia, l’esordio a “Saranno Famosi”

Conosciuta dal pubblico televisivo grazie al suo ruolo di ballerina professionista e insegnante di danza in “Saranno Famosi“, poi diventato “Amici” di Maria De Filippi, Rossella Brescia ha vinto nel 1992 il concorso di bellezza Miss Sorriso Puglia, accedendo alle selezioni di Miss Italia.

Poi il debutto in tv con “Tutti a casa“, mentre si diplomava con il massimo dei voti all’Accademia nazionale di danza di Roma. Ha danzato in numerosi show televisivi fino al ruolo di prima ballerina a “Buona Domenica“, nel 1997, e ha prestato il suo sorriso per la pubblicità di un famoso marchio di orologi nel 1999.

Gli anni 2000 vedono la sua consacrazione televisiva grazie al talent show di Maria De Filippi. Dal 2016 Rossella Brescia conduce il programma radiofonico “Tutti pazzi per RDS“. Possiede una scuola di danza a Martina Franca, sua cittadina natale.

