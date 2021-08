Alex Rodriguez, Instagram EV

Non è ancora chiaro se J.Lo abbia restituito al suo ex il lussuoso regalo. Intanto l'ex giocatore di baseball rompe il silenzio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Rodriguez (@arod)

Alex Rodriguez, l’ex di Jennifer Lopez, ha pubblicato nei giorni scorsi una foto sul suo profilo Instagram. Un’immagine all’apparenza come tante ma che, invece, ha attirato immediatamente l’attenzione di vari utenti.

L’ex giocatore di baseball ha difatti posato vicino ad un’auto sportiva, che di certo non passa inosservata, e ha scritto come didascalia: “Sono super con i piedi per terra“. L’auto in questione è una Porsche 911 GTS decappottabile, rossa.

Jennifer Lopez restituisce il regalo o è Alex Rodriguez a chiederlo indietro?

Tutto normale, se non fosse per il fatto che si tratterebbe dell’auto che Alex aveva regalato proprio a Jennifer Lopez nel 2019. Al momento non è ancora chiaro se sia stata Jennifer a restituire il regalo all’ex fidanzato o se, invece, sia stato proprio Alex a chiederlo indietro.

Immediati i commenti da parte degli utenti: “Sembra che J.Lo abbia lasciato non solo te, ma anche la macchina rossa”, mentre qualcuno lo accusa addirittura di essersi ripreso il regalo fatto a JLo. E, effettivamente, la sportiva sembrerebbe proprio identica al costoso regalo che Alex aveva fatto a Jennifer per il suo 50esimo compleanno. In quell’occasione la popstar si era fatta riprendere davanti alla macchina da 140.000 dollari, mentre indossava un completo rosso abbinato, esclamando: “Oh mio Dio devo guidare? Non ho mai guidato una macchina come questa”.

C’è però da dire che Alex Rodriguez, che nei giorni scorsi ha rotto il silenzio, parlando per la prima volta dopo che la cantante è uscita allo scoperto con Ben Affleck, si è mostrato sereno nel ricordare i quasi cinque anni trascorsi a fianco della popstar: “Ho vissuto cinque anni di vita meravigliosa e una relazione incredibile e anche le mie figlie hanno imparato tanto. Abbiamo avuto l’opportunità di fare tesoro di quanto vissuto e voltare pagina, chiedendoci: ‘Sapete cosa? Siamo grati per gli ultimi cinque anni, come possiamo rendere i prossimi cinque anni ancora più belli, partendo dalla lezione che abbiamo imparato?'”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Rodriguez (@arod)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata