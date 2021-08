Gianni Morandi e Anna Dan

Gianni Morandi ha postato una romantica foto assieme alla moglie Anna Dan per festeggiare il loro anniversario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Dan (@annadan94)

Questa volta non c’è nessuna “foto di Anna” perché lei è protagonista assieme a lui. Gianni Morandi ha postato una romantica foto assieme alla moglie, Anna Dan, per un’occasione speciale.

“Il nostro anniversario, in riva al mare. Sono 27 anni…”, scrive il cantante bolognese nella caption dell’immagine pubblicata su Instagram.

Nella foto i due sono in riva al mare, entrambi in bianco, sorridenti e innamorati, mentre brindano e lei ha in mano un mazzo di fiori. In questo caso, dunque, non si legge “Foto di Anna”, didascalia presente in quasi in ogni post social di Gianni Morandi.

Anche Anna Dan ha pubblicato uno scatto simile su Instagram, con la caption: “Sono passati 27 anni dal nostro primo incontro e non ce ne siamo accorti…”. Gianni Morandi, 76 anni, e Anna Dan, 63, sono sposati dal 2004. Nel 1997 hanno avuto un figlio, Pietro, diventato musicista con il nome d’arte Tredici Pietro.

Gianni Morandi e il grave incidente alla mano

Nel marzo scorso Gianni Morandi è stato ricoverato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena per un grave incidente alla mano. “Ha preso una bella botta! Questa avventura non se la scorda perché lo spavento è stato troppo forte. Lo vedeva specchiato sulla mia faccia mentre si ostinava a chiedermi se avessi in casa qualcosa per le scottature”, ha raccontato Anna Dan a “7” del “Corriere della sera”.

“Ho capito subito che era successo qualcosa di grave. La voce… L’ho trovato proprio lì, sulla soglia di casa con il telefonino sotto al braccio perché non poteva tenerlo in mano, con dolori fortissimi ovunque. Poi in casa si è appoggiato al muretto del camino e per la prima volta l’ho visto fragile e completamente immerso in un presente del tutto inaspettato”, ha ricordato ancora la moglie di Morandi. Per fortuna il peggio è passato e ora i due si godono assieme giornate di relax e sorrisi.

Visualizza questo post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata