Gianmarco Tamberi

Il campione olimpico e la fidanzata parlano delle nozze che si terranno nel 2022 e sognano un figlio

Dopo la fantastica esperienza a Tokyo 2020, che gli è valsa un oro conquistato nel salto in alto, Gianmarco Tamberi (29 anni) pensa solamente a dedicarsi alla sua fidanzata Chiara Bontempi (26 anni) e alla famiglia.

Fidanzati dal 2009, i due hanno deciso di sposarsi, con una proposta di matrimonio arrivata proprio alla vigilia dei Giochi Olimpici: la data è fissata per il 2022, hanno raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale italiano “Chi”, diretto da Alfonso Signorini.

“Chiara ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei obiettivi e adesso le dimostro che è la cosa più importante” ha raccontato Gianmarco. Chiara ha invece svelato alcuni dettagli sulla cerimonia, che dovrebbe tenersi nelle Marche: “Penso che saremo in tanti perché abbiamo un sacco di amici, stiamo pensando di farlo ad Ancona, la nostra città. Me lo immagino di sera, con tante luci e tante candele”.

Gianmarco Tamberi: “Vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti”

Un pensiero del campione olimpico va anche al suo futuro e ai figli: “Amo i bambini. Sono stati anni pienissimi e adesso il mio sogno è vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti. Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza di cuore. È lei che mi ha fatto mettere la testa a posto”.

D’altronde, Gianmarco Tamberi ha parlato spesso anche sui social dell’importanza della sua Chiara: “Lei è la mia futura moglie, la donna che mi ispira nella vita, che mi da il coraggio, che mi sostiene, che crede in me. È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui tanto avevo bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno. Lei è una principessa e la cosa che più mi rende orgoglioso in questa vita è poter dire che è la MIA principessa“.

Intanto prosegue la campagna vaccinale “Con il vaccino vinciamo insieme” promossa dal Governo con la collaborazione del Coni e il sostegno dei campioni azzurri olimpici. E, sui canali social di palazzo Chigi è stato pubblicato il video con gli appelli di Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto, e Ruggero Tita e Caterina Banti, campioni olimpici nella vela: “Vaccinatevi mi raccomando”.

