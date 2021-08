Eveline Dellai

La chat bollente tra il primo ministro belga Alexander De Croo e la pornostar trentina Eveline Dellai sta mettendo in imbarazzo il governo

Un messaggio inviato dal primo ministro belga ad una pornostar italiana ha dato luogo ad uno scandalo che sta mettendo in forte imbarazzo un intero governo. Alexander De Croo, 46 anni, sposato, padre di due figli e attuale primo ministro del Belgio, avrebbe scritto alla pornostar trentina Eveline Dellai, 28 anni: “Ehi tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre… Fantastico! Pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo, lunedì 25?”.

Una chat, quella tra il politico e la giovane stella internazionale del porno, che risale però al periodo in cui De Croo era ministro per le telecomunicazioni. Il bollente messaggio è stato svelato da Wouter Verschlden, giornalista di Newsweek, nel suo libro “I becchini del Belgio” uscito a luglio, in cui racconta diversi retroscena della crisi politica nel Paese.

All’epoca, dunque, De Croo ha inviato una lunga serie di espliciti apprezzamenti piccanti e avances tramite WhatsApp a Eveline, famosa nell’ambito anche per gli spettacoli a luci rosse realizzati con la sorella gemella Silvia (le “Dellai Twins”).

Eveline Dellai: “Era un mio fan, voleva vedermi”

Ed è proprio Eveline Dellai che ha raccontato la sua verità: “De Croo mi aveva scritto in occasione di un mio spettacolo in Belgio, chiedendomi di vederci. In quel momento non sapevo chi fosse e come avesse ottenuto il mio numero privato, così mi sono informata e mi hanno detto che era un politico importante. Da lì abbiamo iniziato a scriverci. Era un mio fan, voleva vedermi. Anch’io avrei voluto, ma tra i suoi impegni e i miei non siamo riusciti a organizzare. Così abbiamo chattato”.

Alla domanda se sia rimasta colpita per la reazione che si è scatenata in Belgio, Eveline risponde: “Da loro questo è diventato uno scandalo, ma per me è una cosa da niente. Ricevo milioni di messaggi, da tanti uomini. Molti di loro sono politici e sono famosi, per me è normale. I messaggi di De Croo sono simili a migliaia di altri che mi arrivano ogni giorno. La verità è che sono un po’ triste che il premier e io non siamo riusciti a vederci di persona. Non ce l’abbiamo fatta a trovare il giorno giusto… È un peccato. A me piacciono tutti gli uomini con carisma. Anzi, gli uomini di potere in particolare…”.

