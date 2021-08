Elettra Lamborghini

Dopo la vacanza a Mykonos e in Belgio, Elettra Lamborghini non perde occasione per mostrare il suo lato B

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Vacanze a più non posso per la celebre Elettra Lamborghini. Dopo essere stata a Mykonos con il marito e alcuni giorni in Belgio dai suoceri, ora si trova a Monte Carlo con gli amici, dove trascorre le sue giornate tra tuffi in mare e tante risate.

Senza dimenticare i suoi amatissimi followers, ai quali ha voluto dedicare uno scatto del suo favoloso lato B con vista panoramica annessa. Per la giornata Elettra ha indossato un costume intero bianco che le fascia perfettamente le forme sinuose, lasciando in bella vista il suo fondoschiena e il tattoo a macchie di leopardo su cosce e glutei: “Il mio culo è vero come me” scrive a commento della foto.

Poi un divertente siparietto, immortalato nelle Stories: “Se fai un po’ di molleggio non è malvagio”, scherza mentre gonfia il canotto tra pose sexy e smorfie divertenti. Ma si stanca molto facilmente: “Basta mi sono rotta”. E così, subito un bel tuffo in mare insieme alla sua amica Ludovica Pagani e un giro sul canotto.

Non solo. Elettra ha pubblicato anche una foto di un cartellone pubblicitario di Spotify a Times Square dove compare come artista con “Pistolero”, super hit dell’estate 2021 da milioni di ascolti su Spotify.

Elettra Lamborghini anche a Times Square

“Ciao mamma sono a Times Square. questo lo dedico a tutti gli invidiosi tié. alla facciaccia vostra” scrive la ricca ereditiera nei commenti. “Chi l avrebbe mai detto per me é un sogno che si realizza. Chi mi ha seguito in questi anni sa che con la mia musica cerco di rendere felici e spensierate le persone.. e farle ballare. Evidentememte qualcosa di buono sto facendo… ma punto a migliorarmi ogni giorno… detto ciò grazie a voi e grazie a @spotifyitaly per avermi scelta come artista #SpotifyEQUAL di Agosto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata