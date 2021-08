Channing Tatum

L’attore americano, 41 anni, e l’attrice 32enne sono stati paparazzati felici e abbracciati

In passato avevano tenuto lontane le voci su un possibile relazione, ma adesso Channing Tatum e Zoe Kravitz sembrano voler uscire allo scoperto.

Channing Tatum e Zoe Kravitz a spasso nell’East Village

L’attore americano, 41 anni, e l’attrice 32enne, figlia del cantante Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet, sono stati avvistati insieme a New York City, mentre facevano una passeggiata insieme, in bicicletta, nell’East Village, come riporta il magazine “Page Six”.

Le voci su Tatum e Kravitz circolano già da inizio anno, pochi giorni dopo l’annuncio del divorzio dell’attrice di “Big Little Lies” dal marito Karl Glusman, dopo appena 18 mesi di matrimonio. A gennaio, però, una fonte aveva rivelato al magazine “E!” che Zoe era “single”.

Tatum, invece, è single da alcuni mesi, dopo la fine della relazione con la fidanzata Jessie J, annunciata dalla stessa cantante, nell’ottobre 2020, via Instagram. L’attore è stato precedentemente sposato con l’attrice Jenna Dewan, per 10 anni, e i due hanno una figlia di 8 anni, Everly.

Secondo quanto riferito, Kravitz e Tatum si sono incontrati sul set di “Pussy Island“, thriller che rappresenta il debutto alla regia per Zoe Kravitz.

