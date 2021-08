Britney Spears e Sam Asghari

La popstar avrebbe litigato con una storica collaboratrice per colpa del cane, facendole cadere il cellulare dalle mani

Non c’è pace per Britney Spears. La cantante, che sembrava uscita vittoriosa da un’estate decisamente turbolenta, sarebbe stata denunciata da una sua collaboratrice per aggressione.

Stando a quanto riportato da “People”, la 39enne sarebbe sotto indagine nel dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura per un presunto incidente avvenuto in casa. Un dipendente avrebbe difatti rivelato di aver visto Britney “colpire la governante durante una lite”.

Lo staff della star ha però smentito con forza l’accaduto, parlando di un semplice incidente, per la precisione un equivoco, anche se per ora il suo avvocato non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Britney Spears, alterco con la storica collaboratrice domestica?

Secondo una ricostruzione fornita dal sito di gossip TMZ, tutto si sarebbe scatenato dopo che la governante ha portato uno dei cani di Britney dal veterinario per alcune cure. Stando a quanto riportato, la cantante avrebbe preso male la notizia e avrebbe colpito la collaboratrice domestica facendole cadere il cellulare. La domestica, spaventata, avrebbe prima chiamato la polizia e successivamente si sarebbe recata personalmente dallo sceriffo di Ventura per raccontare l’accaduto.

Una fonte vicina alla cantante ha assicurato che Britney “non ha colpito nessuno. La governante stava tenendo il cellulare e Britney ha cercato di prenderglielo dalle mani”.

Nel frattempo ci sono nuove indiscrezioni a proposito della volontà della performer di ritirarsi definitivamente dalle scene. In un video Sam Asghari, il fidanzato della star, alla domanda di un fan che gli chiedeva: “Potremo rivedere presto Britney sul palco?” ha risposto: “Certamente, speriamo“.

In un altro filmato, invece, si vede Britney sempre insieme al fidanzato seguita dai paparazzi. Uno di loro le pone la stessa domanda e lei risponde che “tornerà certamente a esibirsi“. Verità o semplicemente un modo per sbarazzarsi dei giornalisti?

Sam Asghari tells paparazzi that Britney Spears will “absolutely” be performing again in the future before following up with “hopefully.” 🥲🖤

