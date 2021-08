Sonny Chiba

Era il maestro di karate che forgiava la spada per Uma Thurman, aveva 82 anni

Sonny Chiba, maestro di karate e attore giapponese noto al grande pubblico per aver interpretato Hattori Hanzo in “Kill Bill” di Quentin Tarantino, è morto a 82 anni.

Lo ha reso noto il suo agente, Timothy Beal, ricordando “un grande amico e un cliente fantastico, un uomo così umile, premuroso e gioviale”. Sonny Chiba è morto per complicazioni legate al Covid-19, ha specificato ancora il suo agente.

Nato nel sud-ovest del Giappone nel 1939 con il nome di Sadaho Maeda iniziò a studiare presto arti marziali, finendo per diventare uno specialista di karate. Per questo motivo riuscì a conquistare numerosi ruoli al cinema e in tv, lavorando anche per il famoso studio Toei.

Sonny Chiba, da “The Street Fighter” a Quentin Tarantino

A farlo conoscere al pubblico internazionale fu prima la trilogia di “The Street Fighter“, uscita negli anni ’70, nella quale Sonny Chiba recitava la parte di Takuma Tsurugi, un sicario senza scrupoli che uccideva i suoi nemici a mani nude.

Proprio questa trilogia impressionò particolarmente Quentin Tarantino fin da giovane e lo spinse poi a ingaggiarlo per il ruolo dell’anziano samurai Hattori Hanzo che forgia per Uma Thurman una delle sue famose spade, in “Kill Bill”.

Nel 2006 Chiba ha anche interpretato il personaggio di Kamata in “The Fast and the Furious: Tokyo Drift“, e avrebbe dovuto recitare in “Outbreak Z” con Wesley Snipes, prima regia di Chris Brewster.

