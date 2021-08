Vasco Rossi

Dopo l’infortunio subito agli inizi di agosto, Vasco torna in uno dei suoi luoghi preferiti per le vacanze estive

“Dopo i bagordi di Ferragosto.. È cominciata la riabilit..azione (della spalla) in acqua”: così fa sapere Vasco Rossi sul suo profilo Instagram, postando alcune sue foto mentre si trova in acqua con la spalla ancora semifasciata.

Vasco Rossi e l’amore per la Puglia

Il luogo è sempre lo stesso: come accade ormai già da diversi anni, per riposarsi ed effettuare la riabilitazione ha optato per Castellaneta Marina, in Puglia, ormai divenuto a tutti gli effetti un luogo speciale, come confermano anche alcuni suoi vecchi post: “Dove le fragole sanno di fragole e i pomodori di pomodori”.

E di una vacanza Vasco ne aveva proprio bisogno, in particolar modo per riprendersi dopo l’infortunio subito. Agosto, infatti, non era iniziato nel migliore dei modi a causa di una rovinosa caduta in bicicletta che gli aveva causato graffi, contusioni e una lussazione alla spalla destra.

