Daniel Craig

Daniel Craig non lascerà la sua eredità alle sue figlie. La motivazione? Semplice, perché sarebbe "di cattivo gusto".

In una recente intervista rilasciata al settimanale britannico “Candis Magazine” l’attore ha affermato che spenderà tutto il suo patrimonio o, al massimo, si occuperà della questione prima della sua morte.

“Un vecchio adagio sostiene che chi muore ricco ha fallito nella propria vita” ha affermato la star. “Io non voglio lasciare grosse somme di denaro in eredità ai miei figli. Credo che le eredità siano di cattivo gusto. La mia filosofia è quella di godersi i soldi finché si è in vita oppure darli via poco prima di morire”.

Daniel Craig, un patrimonio di 160 milioni di dollari

L’attore, oggi 53 anni, deve la maggior parte dei suoi guadagni ai ruoli che ha ricoperto nei panni di James Bond: stando a quanto riportato da Candis Magazine, il patrimonio dello 007 sarebbe attualmente stimato intorno ai 160 milioni di dollari.

Dunque Ella (29 anni), nata dal matrimonio tra Daniel Craig e l’ex moglie Fiona Loudon, e la piccola nata nel 2018 dalla seconda moglie Rachel Weisz (che a sua volta è mamma di Hanry, nato dalla relazione con il regista Darren Aronofsky) resteranno a bocca asciutta e non vivranno di rendita.

D’altronde le celebrities miliardarie non sono nuove a questa idea: lasciare in eredità ai figli nulla o quasi sembra ormai diventata una moda. Tra i più giovani “diseredati” di Hollywood, ad esempio, troviamo Isabelle e Dimitri Kutcher, figli di Ashton Kutcher e Mila Kunis, che devolveranno il loro patrimonio di circa 300 milioni di dollari a enti benefici: “Quando moriremo i nostri soldi andranno a chi ne ha davvero bisogno. I nostri figli impareranno a cavarsela da soli, apprezzeranno ciò che hanno avuto dalla vita e soprattutto potranno raggiungere l’agiatezza da soli”.

Senza dimenticare Sting che, nel 2014, affermò: “Ai miei sei figli non lascerò un penny dei miei 180 milioni di sterline. Devono lavorare, come ho fatto io”. Sorte addirittura peggiore per i quattro figli dello chef Gordon Ramsay, che ha fatto sapere che non lascerà una briciola della sua fortuna milionaria, raccontando anche che, mentre lui viaggia sempre in prima classe, ai suoi ragazzi tocca solo l’economy: “Non hanno ancora guadagnato abbastanza per permettersi questo lusso”.

