Svelata la linea scuola di Chiara Ferragni: ecco quanto costano l’astuccio, il diario, i quaderni e le matite

Dopo Fedez, ora è il turno della moglie Chiara Ferragni: così, la coppia di imprenditori conquista anche l’ambito scolastico. Nei giorni scorsi era stato il rapper a promuovere una sua capsule collection (zaini, astucci e diari con il suo nome) in collaborazione con Seven.

Oggi, invece, è la nota influencer a proporre la sua linea di articoli per la scuola, creata in collaborazione con Pigna. Una collezione si compone di diario, quaderni di diverse misure, astucci con stampato sopra l’occhio tipico del marchio di Chiara, matite e gomme da cancellare.

“La mia prima collezione con Pigna è disponibile in preordine sul mio sito ChiaraFerragniBrand” ha fatto sapere l’influencer. “Già da oggi e dal 23 agosto nei migliori negozi di cartoleria in Italia. Spero vi piaccia, io ne sono innamorata“.

I prezzi? Il portapenne costa 35 euro, un set di gomme da cancellare 7,7 euro, quello da tre matite 6,9 euro mentre il “boss baby diary” 17,9 euro. Dai 2 ai 4,9 euro, invece, per i quaderni di diverse misure.

La nuova iniziativa ha riscontrato il consenso dei follower ma non sono state risparmiate all’imprenditrice alcune critiche per la grafica e diverse polemiche per i prezzi non esattamente accessibili a una famiglia media con 2 bambini. Ma non tutti la pensano così: sul sito ufficiale del Brand Chiara Ferragni molti prodotti sono già sold out. In ogni caso, una domanda sorge spontanea: tra marito e moglie sarà concorrenza..?

