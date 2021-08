Caterina Balivo

La conduttrice è in vacanza tra Capri e la Sardegna con il marito Guido Maria Brera, il primogenito Guido Alberto e la piccola Cora, che ha compiuto 3 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo prosegue le sue vacanze in famiglia tra Capri e la Sardegna con il marito Guido Maria Brera, il loro primogenito Guido Alberto (9 anni) e la piccola Cora, che ha da poco compiuto 3 anni.

Per il compleanno della secondogenita, mamma Caterina ha pubblicato una foto con dedica speciale: “Buon compleanno Cora mia. Aspettavi questo giorno da un anno esatto. Hai deciso tu tutto (la ragazza ha carattere), dalla torta dei Me contro te, al vestito che guardavi in vetrina da mesi ed è il tuo unico regalo, al costume di tuo fratello“.

Gli auguri di Caterina Balivo e della zia Sarah

“Se diventerai una stylist o una stilista non ci meraviglieremo” conclude Caterina “ma io ti auguro di correre spensierata anche quando dovrai affrontare gli ostacoli che la vita ti porrà. Ti amiamo piccola Cora”. Ma anche zia Sarah Balivo non è stata da meno e ha inviato auguri speciali alla nipotina: “Auguri alla mia stella splendente, determinata e guerriera”.

Poi una piccola festa casalinga, con torta e candeline, festoni e corse sul prato per la piccola Cora. Una giornata di festa semplice e tutta in famiglia: a cantare “Tanti auguri” alla bimba ci sono solo la conduttrice, il marito Guido Maria Brera e Guido Alberto. Un party per pochi, tutto all’insegna dell’amore.

Non solo figli, però. Caterina e suo marito sono riusciti infatti a ritagliarsi alcuni momenti solo per loro: “Cari bambini mamma e papà vi salutano per un paio di giorni. Speriamo che i nonni non vi diano troppe caramelle e tablet” ha scritto la conduttrice prima della romantica fuga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata