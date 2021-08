Selvaggia Lucarelli

Dopo i disagi vissuti nella villa che aveva preso in affitto a Noto, è scontro tra la giornalista e l'agenzia

È ormai conclamata la lite tra Selvaggia Lucarelli e l’agenzia che le ha affittato una villa per le vacanze a Noto, in Sicilia. La giornalista aveva scritto diversi post al vetriolo nei giorni scorsi, denunciando le pessime condizioni dell’alloggio e definendolo un incubo a causa di svariati disservizi, come ad esempio la mancanza di elettricità e acqua corrente e l’impossibilità di effettuare la raccolta differenziata.

E, dopo la replica del Sindaco di Noto, la cittadina nella quale Selvaggia ha affittato la villa, arriva un duro post anche dall’agenzia, che ha deciso di chiarire come sono andate le cose e, soprattutto, ha accusato la giornalista di non aver pagato.

“La famosa Selvaggia Lucarelli si è esposta per rabbia e amore della Sicilia o per alzare una cortina fumogena sul fatto che ha trascorso alcune settimane in una villa da lei stessa definita bellissima, pagando solo i duemila euro di anticipo, perché ad oggi non ha manifestato intenzione di pagare il resto?” si domanda l’agenzia con un lungo post sulla pagina Facebook.

“Giunta il 29/7/2021 presso la proprietà da noi gestita, avrebbe dovuto provvedere al saldo della pigione concordata entro il 28/7/2021, avendo versato già un acconto. L’abbiamo ugualmente accolta in buona fede, certi che avrebbe onorato l’obbligazione assunta contrattualmente”.

Ma, stando a quanto riferito dall’agenzia, il saldo non sarebbe mai avvenuto, nonostante le cortesi richieste nei giorni successivi: “Alla nostra cortese richiesta di saldo, avvenuta il 04/8/2021, muta atteggiamento e il 07/8/2021 inizia a lamentare una serie di inefficienze della casa, la maggior parte delle quali rivelatesi fantasiose dopo un sopralluogo di tecnici specializzati, effettuato tempestivamente. L’11/8/2021 giorno dei 48,8 gradi nella provincia di Siracusa, le linee Enel vanno in sovraccarico e l’episodio si ripete ancora nelle sere successive, per lo più per distacchi di breve durata”.

Sembra, inoltre, che dopo i diversi disagi l’agenzia abbia offerto alla giornalista anche la possibilità di uno sconto con rescissione anticipata del contratto e il pagamento dei soli giorni goduti. Selvaggia Lucarelli, però, avrebbe rifiutato, “palesando da allora l’intenzione di non pagare e diventando estremamente aggressiva e volgare nelle comunicazioni telefoniche con i membri della nostra agenzia”.

Selvaggia Lucarelli, la replica punto per punto su disservizi e problematiche

Immediata la replica della giornalista, che in un post ha affermato: “Ho pagato, purtroppo, una caparra presso un conto estero (come mai? Dove pagate le tasse? Perché su vari siti è richiesto pagamento in soli contanti al proprietario?)”.

Poi ha specificato, punto per punto, tutti i disservizi e le problematiche interne alla villa: “Vorrei sapere se a fronte di tutto questo, voi avreste saldato il conto o vi sareste riservati di chiedere i danni per vacanza rovinata. Ecco, io non racconto favole. Ho video, messaggi, foto. Autorizzo Compass a pubblicare TUTTI I MESSAGGI che ci siamo mandati, a dimostrare a tutti quanta felicità c’era nel mio soggiorno e in quello di chi era con me. Il resto, in altre sedi”.

