Orlando Bloom mostra il suo lato B durante un momento di relax al lago

Orlando Bloom, l’attore de “Il signore degli anelli” e “Pirati dei Caraibi”, mette in mostra il suo fisico mentre si trova al lago, regalando a tutti i suoi fan uno scatto hot senza veli postato direttamente dal suo profilo Instagram.

Una foto che ha letteralmente fatto il giro del mondo e che lo mostra mentre fa il bagno ed espone il suo lato B, sebbene in parte censurato. È divertente notare il gruppetto di persone che lo osservano sulla sponda opposta del lago.

D’altronde, l’attore apprezza da sempre il naturismo: da ricordare, infatti, le foto del suo nudo integrale (mentre si trovava in canoa con Katy Perry) che nel 2016 fecero scalpore.

Orlando Bloom, vacanze in Italia

A giugno Orlando era stato avvistato a Venezia insieme alla moglie (Katy Perry) e alla piccola Daisy Dove, che festeggerà il suo primo anno di vita il prossimo 26 agosto. A inizio agosto, invece, Orlando aveva pubblicato alcune immagini e video che lo mostravano a Capri.

Non solo vacanze, però: recentemente Orlando Bloom ha prestato la sua voce al principe Harry per la serie animata satirica “The Prince” sul principino George mentre attualmente sta girando la seconda stagione della serie fantasy “Carnival Row” come protagonista. Ma dovremmo rivedere l’attore molto presto in un film di fantascienza sui viaggi nel tempo, “Needle in a Timestack”, al fianco di Cynthia Erivo e Freida Pinto.

