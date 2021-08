Michelle Hunziker e Serena Autieri

Michelle Hunziker e Serena Autieri si ritrovano in Alta Badia per escursioni avventurose e chiacchiere tra donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Come ormai da tradizione, anche quest’anno Michelle Hunziker e Serena Autieri si ritrovano in montagna per passare qualche giorno ad alta quota insieme. Le due amiche si sono date appuntamento in Alta Badia, dove si stanno godendo panorami mozzafiato e splendide chiacchierate.

Una passione, quella della montagna, che le due condividono da ormai diversi anni insieme alle loro famiglie. E, tra trekking ed escursioni, non rinunciano a momenti di relax tra donne: “Colazione con la mia amica adorata in un letto di fieno a 2200 mt coccolate dalle Dolomiti” ha scritto Serena sul suo profilo, postando una simpatica foto con Michelle.

Poi un pranzo tipico, con un tagliere di salumi e formaggi locali, e una bella passeggiata nel bosco a raccogliere funghi per concludere degnamente una giornata di totale spensieratezza. Per cena, però, le due showgirl svestono i panni da escursione in favore di una mise più elegante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker e Serena Autieri innamorate ad alta quota

E, per entrambe le coppie, è amore ad alta quota. Serena immortala difatti un bacio tra Michelle e Tomaso in cima alle montagne, seduti su una panchina di legno con i boschi intorno.

Al fianco di Serena, da circa dieci anni, c’è invece Enrico Griselli, manager finanziario: “Siamo fortunati” ha raccontato recentemente la presentatrice napoletana. “C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo”.

Le due amiche si godono dunque alcuni giorni immerse nel verde delle Dolomiti per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni professionali: Michelle tornerà in onda in autunno su Canale 5 con “All Together Now” mentre Serena lavora al timone di “Dedicato“, trasmissione del mattino di Rai 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata