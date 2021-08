Madonna e Ahlamalik Williams, Instagram

La cantante è tornata in una masseria di Savelletri, in provincia di Brindisi. Poi, a sorpresa, la visita a Lecce

Madonna ha scelto di nuovo la Puglia per le vacanze ma anche per festeggiare il suo compleanno. La popstar americana è tornata a Borgo Egnazia, celebre masseria di Savelletri a Fasano, in provincia di Brindisi, per festeggiare il suo 63esimo compleanno con famiglia e amici al seguito, proprio come accaduto nel 2016 e 2017.

La stessa Madonna ha documentato sui social il viaggio e la festa esclusiva per il suo compleanno, in stile bizantino. La cantante è in compagnia del suo giovane fidanzato, Ahlamalik Williams, i figli Lourdes Maria Ciccone Leon e Rocco Ritchie, i quattro figli adottivi David Banda, Esther, Stelle e Mercò James, alcuni amici e persone del suo staff, con cui ha trascorso una serata a base di musica e buon cibo locale, in occasione del suo compleanno.

Madonna, gita a sorpresa nel centro di Lecce

La vera sorpresa, però, è arrivata nella giornata di martedì, quando la star ha deciso di recarsi a Lecce. Tanto lo stupore dei passanti che se la sono trovata all’uscita della stazione ferroviaria della città salentina, assieme al fidanzato, i figli e ai membri del suo staff.

La cantante, in abiti chiari, cappello a falda larga e occhiali da sole, ha fatto una passeggiata per il centro storico, passando per corso Vittorio Emanuele fino alla piazza antistante il Duomo, godendosi le bellezze del luogo.

