Harry Styles e Olivia Wilde

Dopo le vacanze che hanno trascorso insieme in Italia, il cantante e l’attrice sono stati avvistati insieme a Los Angeles

Harry Styles e Olivia Wilde sempre più felici e innamorati ma, soprattutto, pronti alla convivenza. L’attore e cantante britannico, ex membro degli One Direction, e l’attrice statunitense, dopo aver trascorso insieme le vacanze in Italia, all’Argentario, sono rientrati negli Stati Uniti e, negli ultimi giorni, sono stati avvistati insieme a Los Angeles.

Harry e Olivia si frequentano da inizio anno e sono stati visti insieme nella casa del cantante, a Los Feliz, completamente rinnovata negli ultimi due anni.

Harry Styles e Olivia Wilde, una casa con tutti i comfort

Una casa, secondo quanto riporta il “New York Post”, dotata di cinque camere da letto, cinque bagni, soffitti alti, pavimenti in legno e una cucina con isola centrale, un pianoforte a coda nel foyer e un’ampia camera familiare collegata al cortile della casa. All’esterno una piscina, un bar e una zona da pranzo all’aperto, con un barbecue in muratura.

Prima di rientrare nella proprietà di Los Feliz, la coppia ha trascorso alcuni giorni nella casa di Hollywood Hills del manager del cantante, Jeff Azoff.

Harry Styles, 27 anni, e Olivia Wilde, 37 anni, si frequentano dal gennaio scorso, dopo essersi incontrati sul set del loro thriller psicologico “Don’t Worry Darling”, che lei ha diretto e che vede Harry tra i protagonisti. L’attrice si è separata a fine 2020 da Jason Sudeikis, con il quale ha avuto due figli: Otis Alexander, nato nel 2014, e Daisy Josephine, nata nel 2016.

