La piccola Lilibet non sarà battezzata in Inghilterra: la regina Elisabetta non avrebbe dato la propria disponibilità a partecipare al rito

Il principe Harry e Meghan Markle rinunciano al rito tradizionale, ovvero far battezzare la piccola Lilibet a Windsor, al cospetto della regina Elisabetta II.

Sebbene a malincuore, il duca e la duchessa di Sussex ripiegheranno su una cerimonia privata, che si terrà negli Stati Uniti, lontano dalla famiglia britannica.

Harry e Meghan, la triste decisione a causa della regina

Le motivazioni, stando a quanto si vocifera in rete, sarebbero da imputare al fatto che la regina non avrebbe alcuna intenzione di assistere alla cerimonia: Elisabetta II, infatti, cerca di non presenziare agli eventi minori e non vorrebbe fare deroghe per Lilibet, attenendosi ad un’etichetta che ha seguito anche in altre situazioni.

Sua Maestà vorrebbe infatti limitare la sua presenza a eventi e riti strettamente connessi con la Corona e il battesimo di Lilibet non meriterebbe alcuna eccezione. Una motivazione che avrebbe portato Harry e Meghan a desistere dal celebrare una cerimonia alla presenza di tutta la famiglia reale.

In merito alla vicenda Richard Fitzwilliam, commentatore regale, ha rivelato: “Sembra ormai certo che il battesimo della piccola si terrà nello stato natale di Meghan Markle, con la stessa riservatezza ma senza le polemiche che hanno caratterizzato il battesimo di Archie”. Fitzwilliam ha inoltre concluso spiegando come la coppia sia intenzionata a “fare le cose a modo proprio”.

