L'ex gieffina rivela perché non è uscita allo scoperto: "Sto aspettando perché ho dei figli, per questo non l'ho fatto prima"

Guendalina Tavassi volta pagina. Dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte, ora nel suo cuore c’è un altro uomo: si chiama Federico Perna, è un imprenditore romano che gestisce un locale green di sushi e cibi esotici a Roma e, insieme a lui, Guendalina si sta godendo le meritate vacanze a Mykonos, in Grecia.

I due, che avrebbero preferito mantenere riservato il loro legame, sono stati in qualche modo “costretti” ad uscire allo scoperto a causa di una foto rubata: un evento che l’ex gieffina non ha affatto gradito, ponendo l’attenzione sulla questione privacy.

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri, non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose” ha tuonato l’ex gieffina, confermando in questo modo la sua relazione con Federico. “Detto questo” ha concluso Guendalina “auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io“.

Guendalina Tavassi, parla il nuvo fidanzato

Anche il nuovo fidanzato si è fatto avanti ed ha affermato sui social: “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va vanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita. Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato!”.

Poi una riflessione sul loro amore: “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme. Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non puó sapere, sia per i trascorsi,sia per il suo aspetto fisico, sia perchè la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare mai. È una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e vàa rispettata per questo”.

“Sin da subito ci siamo trovati” ha concluso Federico. “Dalle cose più semplici a quelle più grandi, stiamo bene insieme e abbiamo un feeling pazzesco, credo molto in lei e in Noi. Il resto non conta, quello che conta è essere felici, con un sorriso grande sempre stampato in faccia.”

